Algeria-Italia: ministro Energia Arkab riceve Ad Ansaldo Green Tech, focus su opportunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Energia e delle miniere dell'Algeria, Mohamed Arkab, ha ricevuto oggi presso il quartier generale del dicastero ad Algeri l'amministratore delegato di Ansaldo Green Tech, Daniela Gentile. Secondo un comunicato stampa del dicastero, le parti hanno discusso delle opportunità commerciali e d'investimento nel settore energetico, in particolare per la produzione e lo stoccaggio di elettricità, energie da fonti rinnovabili e per l'efficienza energetica. Le parti hanno affrontato altri aspetti della cooperazione legati alla transizione energetica, alla formazione e allo scambio di esperienze, conclude la nota del ministero. (Ala)