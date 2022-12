Schengen: Serracchiani (Pd), ingresso Croazia gran risutato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Il contributo di Nova, grazie al suo sguardo attento sulla realtà internazionale, è certamente prezioso" Debora Serracchiani

Presidente del Gruppo del Partito democratico alla Camera

23 luglio 2021

- "Un gran bel risultato, soprattutto perché dimostra che i processi di coesione europei sono più forti di chi vorrebbe dividerci. Per la Croazia è il giusto coronamento di un lungo percorso, per l'Europa un passo avanti per la stabilità e la libertà di circolazione, per l'Italia un rafforzamento delle relazioni istituzionali, commerciali e umane con un Paese amico". Lo dichiara la presidente del gruppo Pd alla Camera Debora Serracchiani, dopo che è stato formalmente confermato che la Croazia entrerà a far parte dell'area Schengen dal primo gennaio 2023. "E in più - prosegue - è la fine dell'innaturale divisione dell'Istria e della comunità italiana autoctona che vi risiede. Sono contenta di aver potuto portare il mio piccolo contributo quando sedevo al Parlamento europeo nella delegazione alla commissione parlamentare mista Ue-Croazia", conclude. (Rin)