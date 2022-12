Usa: Camera approva legge per tutelare matrimoni gay a livello federale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato un disegno di legge per tutelare a livello federale i matrimoni tra persone dello stesso sesso. Si tratta dell’ultimo passaggio prima di inviare il testo al presidente Usa, Joe Biden, per la firma. “A pochi giorni dalla scadenza del mandato del 117mo Congresso degli Stati Uniti, siamo riusciti a raggiungere una vittoria morale a livello bipartisan, a tutela di un diritto fondamentale dei nostri cittadini: credo sia commovente”, ha detto il rappresentante democratico Jerrold Nadler durante il suo intervento in aula. Il secondo passaggio della legge alla Camera si è reso necessario dopo l’approvazione del testo in Senato, il mese scorso, dopo che la camera alta del Congresso ha introdotto un emendamento bipartisan per venire incontro alle richieste dei repubblicani sul fronte della libertà religiosa. Al voto odierno alla Camera, il disegno di legge è passato con 258 voti favorevoli e 169 contrari. (Was)