Veneto: Stefani (Lega), lettera Commissione Ue su Cav risultato di buona politica Salvini-Zaia

23 luglio 2021

- "Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini dimostra, come sempre, di passare dalle parole ai fatti: ha trasmesso alla Commissione europea una proposta della società Concessioni Autostradali Venete così come concordato con Regione Veneto e Anas". Lo dichiarano il deputato e coordinatore regionale della Lega Alberto Stefani e i parlamentari veneti leghisti. "Nella lettera trasmessa all'Ue è racchiusa, appunto, una proposta della società Cav per chiedere all'Europa di poter affidare in house la realizzazione e gestione delle tratte autostradali già oggetto di concessione a Cav, che intende realizzare importanti investimenti sulla rete del nostro territorio", spiegano. "Un ottimo lavoro di squadra tra il ministro Salvini e il presidente Zaia, testimonianza dell'impegno profuso per lo sviluppo del nostro Veneto e un traguardo di buona politica. Si tratta - sottolinea Stefani - di un risultato molto importante ottenuto in tempi rapidi. La Lega al governo palesa di essere attenta alle esigenze dei cittadini e sempre vicina ai territori. Una svolta importante di federalismo infrastrutturale, una holding che tra l'altro è stata oggetto della mia proposta emendativa del 2021 che allarga, di fatto, il raggio di azione di Cav 'potrà gestire ulteriori tratte autostradali ricadente prevalentemente nel territorio della regione del Veneto'. Avanti così", concludono.(Rin)