Montenegro: presidente Djukanovic, Serbia e Repubblica Srpska rappresentano Russia nei Balcani

- Solo un cieco non vedrebbe che la Serbia e la Repubblica Srpska (entità serba della Bosnia Erzegovina) sono i rappresentanti della Russia nei Balcani. Lo ha dichiarato il presidente del Montenegro, Milo Djukanovic, intervenendo a una tavola rotonda organizzata dai socialdemocratici europei a Vienna, ripreso dalla stampa locale. Djukanovic ha aggiunto che nel 2016 la Russia ha tentato di organizzare un colpo di stato in Montenegro per impedire al Paese di aderire alla Nato e sebbene non ci sia riuscita "continua una guerra ibrida nella regione e ha installato due delle sue basi in Serbia e nella Repubblica Srpska", ha detto Djukanovic. "Mosca ha sviluppato la sua influenza in numerose aree, in strutture mediatiche, di intelligence e di sicurezza, ma anche economiche ed energetiche e abusa della Chiesa ortodossa nella regione", ha continuato il presidente montenegrino. Il presidente ha concluso che "non c'è quindi da meravigliarsi che Paesi piccoli come il Montenegro non siano stati in grado di resistere completamente a tale aggressione". (Seb)