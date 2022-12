Georgia-Ucraina: Consiglio Ue vieta riconoscimento passaporti rilasciati in territori occupati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso del Consiglio Affari Interni di Bruxelles, il Consiglio Ue ha adottato la decisione di non accettare i documenti di viaggio russi rilasciati in Ucraina e Georgia per l'ingresso in area Schengen. "La decisione odierna del Consiglio è un'ulteriore prova del fatto che siamo fermamente al fianco dell'Ucraina. Non riconosceremo mai l'annessione illegale del suo territorio da parte della Russia. Ribadiamo il diritto dell'Ucraina di liberare e riprendere il pieno controllo di tutti i territori occupati", ha detto Vit Rakusan, ministro dell'Interno della Repubblica Ceca. Con la decisione di oggi, i documenti di viaggio russi rilasciati nelle regioni ucraine occupate, nei territori separatisti della Georgia, o a persone residenti in tali regioni, non saranno accettati come documenti di viaggio validi per l'ottenimento di un visto o per l'attraversamento dei confini dell'area Schengen. L'approvazione di oggi arriva dopo decisione del Consiglio Ue mira a definire un approccio comune, a garantire il corretto funzionamento delle frontiere esterne e delle politiche comuni in materia di visti e a salvaguardare la sicurezza degli Stati membri dell'Ue. La misura entrerà in vigore non appena sarà pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Ue. (Beb)