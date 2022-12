Ue: Foti (Fd'I), Bruxelles zittisce la sinistra, tetto contante di 10 mila euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da Bruxelles un segnale chiaro che zittisce la sinistra italiana. Doppiato il tetto all'uso del contante proposto dal governo Meloni di 5 mila euro, mentre in Europa, secondo la decisione del Consiglio, sarà di 10 mila". Lo dichiara Tommaso Foti, capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia. "La lotta all'evasione - prosegue - resta una delle nostre priorità, ma come ben spiegato dal presidente del Consiglio, paradossalmente più abbassi il tetto al contante, più favorisci il nero. Tra l'altro, ricordo, che in alcune Nazioni europee, non esiste alcun limite. A cosa si appiglieranno adesso le opposizioni?", conclude Foti.(Rin)