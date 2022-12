Governo: Maullu (Fd'I), parole di Michela Murgia su Meloni concentrato di banalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- "Le parole di Michela Murgia nei confronti di Giorgia Meloni rappresentano il solito concentrato di banalità, stucchevoli e noiose a cui ci ha abituato la Murgia, rappresentano un’equiparazione offensiva e diffamatoria per il presidente del consiglio e un pericolo modo di proporre critica politica, che condanniamo con fermezza, ma che del resto ben rappresenta lo stile di una pseudo sinistra in cachemire". Ad affermarlo è il deputato di Fratelli d'Italia, Stefano Maullu, commentando le affermazioni di Michela Murgia riguardo il premier Giorgia Meloni. (Com)