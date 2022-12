Schengen: presidente romeno Iohannis, atteggiamento Austria mina unità europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'odierna mancanza di consenso sull'adesione della Romania all'area Schengen, a causa dell'opposizione dell'Austria, è profondamente ingiusta. Lo ha detto il presidente romeno, Klaus Iohannis, in una nota. "La Romania meritava di ricevere un voto favorevole. Lo confermano i solidi dati, i risultati delle recenti missioni di valutazione degli Stati membri e delle istituzioni europee. Un singolo Stato membro ha scelto di ignorare queste realtà e bloccare l'unanimità europea, in un modo inspiegabile e difficile da comprendere per l'intera Unione europea. L'atteggiamento deplorevole e ingiustificato dell'Austria nell'odierna riunione rischia di intaccare l'unità e la coesione europea, di cui abbiamo tanto bisogno soprattutto nell'attuale contesto geopolitico", ha detto Iohannis. "La Romania continuerà ad agire con responsabilità, determinazione e buona fede in direzione del rafforzamento della sicurezza interna dell'Unione europea, come ha fatto finora. Ringrazio tutti gli Stati membri e la Commissione europea che, riconoscendo i meriti della Romania nella messa in sicurezza delle frontiere esterne dell'Ue e nel rafforzamento del progetto europeo, hanno sostenuto l'adesione del nostro Paese", ha proseguito. "Il sostegno e la solidarietà espressi oggi sono stati impressionanti, riconfermando l'apprezzamento di cui gode la Romania in Europa. L'adesione a Schengen è il nostro obiettivo strategico e non ci fermeremo finché non lo raggiungeremo", ha concluso Iohannis. (Rob)