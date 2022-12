Russia: Duma di Stato propone reclusione a vita per colpevoli attività di sabotaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Duma di Stato, camera bassa del Parlamento russo, ha presentato un disegno di legge che prevede l'introduzione di reclusione a vita per chi compie attività di sabotaggio. Il documento è stato pubblicato sul sito web ufficiale della Duma. Nello specifico, la responsabilità penale sarà imposta per la promozione o finanziamento di atti di sabotaggio, nonché per il coinvolgimento oppure per gli appelli a tali azioni. Inoltre, un altro atto penale punibile sarà la creazione di organizzazioni criminali al fine di commettere sabotaggi. Il documento specifica che la pena massima per la propensione al sabotaggio sarà fino a 20 anni di reclusione. Invece i partecipanti delle organizzazioni dedite ad attività di sabotaggio rischieranno di fino a 10 anni di reclusione. Infine, la creazione di un'organizzazione di sabotaggio sarà punita con reclusione a vita. (Rum)