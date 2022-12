Governo: De Corato, persone come Michela Murgia protagoniste di un clima di odio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con oggi abbiamo raggiunto un livello di delirio totale! Non bastavano le foto bruciate, le continue minacce anche di morte al presidente del Consiglio, ora si è passati ai paragoni della stessa con i clan mafiosi". Lo ha affermato oggi l'onorevole Riccardo De Corato commentando quanto affermato dalla scrittrice Michela Murgia in una trasmissione televisiva su La7, che ha paragonato nei giorni scorsi il presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla camorra. Uscite definite dall'onorevole di Fratelli d'Italia "inconcepibili e assurde". "Si continua - ha poi aggiunto De Corato -, sistematicamente e quotidianamente, ad alimentare una campagna di odio nei confronti del capo del governo". Quale sarebbe la colpa di Giorgia Meloni? Aver vinto le elezioni ed essere diventata la prima donna premier in Italia. Cosa altro faranno, tra poco, la sinistra ed i propri rappresentanti mediatici nei confronti della nostra leader? Rivolgo un appello a tutti i conduttori televisivi di non invitare più persone come la scrittrice Murgia, perché si rendono protagoniste di un clima di odio che istiga, come avvenuto nei giorni scorsi a Siracusa, alla violenza ed a gesti estremi che non fanno bene al nostro Paese" ha poi concluso l'onorevole (Com)