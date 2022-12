Terzo polo: firmato accordo di federazione tra Azione e Italia viva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato siglato oggi dal segretario di Azione Carlo Calenda e dal fondatore e delegato dell’assemblea di Italia Viva Matteo Renzi un accordo di federazione tra i due partiti. "Azione e Italia Viva, con il presente atto, danno vita a una federazione, attraverso la quale partecipare in modo coordinato all’attività politica, con l’obiettivo di arrivare entro il tempo più breve possibile alla costituzione di un partito unico dei liberaldemocratici che sia aperto a tutte le forze e le energie liberali, riformiste e popolari che si riconoscano nei valori della Repubblica e respingano ogni forma di populismo di destra e di sinistra", si legge. Per questo Azione e Italia viva "daranno vita al percorso per la costituzione di un partito unico da completarsi al più presto" e "quanto prima, l’Ufficio di coordinamento politico darà vita a un gruppo di lavoro, costituito di membri dell’ufficio stesso, di altri iscritti di Azione e Italia Viva e/o di soggetti esterni di area, per definire una proposta di regole e percorso per arrivare al partito unico. Una volta approvata dall’Ufficio di coordinamento politico, la proposta sarà sottoposta per l’approvazione agli organi competenti dei rispettivi partiti".(Rin)