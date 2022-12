Schengen: premier romeno Ciuca, profonda delusione per mancanza consenso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mancanza di consenso in seno al Consiglio Giustizia e Affari interni per l'adesione della Romania a Schengen è fonte di profonda delusione. Lo ha detto il primo ministro romeno, Nicolae Ciuca, in una nota. Il premier ha sottolineato che il voto dell'Austria è stato "ingiustificato". "In qualità di primo ministro e cittadino romeno, voglio iniziare esprimendo il mio profondo disappunto per la mancanza di consenso a livello di Consiglio oggi in merito all'adesione della Romania all'area Schengen. Tutti gli Stati europei hanno concordato di aprire le porte Schengen ai romeni come riconoscimento della nostra preparazione, ma anche dei continui sforzi per anni per proteggere le frontiere esterne europee. Tutti, con un'eccezione ingiustificata: l'Austria. L'unanimità non è stata possibile oggi, nel contesto in cui un solo Stato membro, l'Austria, ha respinto l'ingresso della Romania. Siamo sinceramente dispiaciuti e non comprendiamo la posizione inflessibile mostrata dall'Austria", ha detto il capo del governo di Bucarest che ha ringraziato i partner degli Stati membri, la Commissione europea, il Parlamento europeo, ma anche le agenzie europee che hanno sostenuto la Romania. (Rob)