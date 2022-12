Regno Unito: critiche alla scelta del governo di avviare attività miniera Woodhouse colliery

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L'analisi e il monitoraggio di fonti di informazione, il bollettino sulla stampa internazionale e il notiziario sono fiori all'occhiello di Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- La segretaria di Stato ombra per le comunità e i governi locali laborista del Regno Unito Lisa Nandy ha affermato che la decisione del governo di avviare le attività nella miniera di carbone Woodhouse colliery, situata nei pressi di Whitehaven, è una "cattiva politica". A riportare la notizia il quotidiano "The Guardian". Altre critiche sono emerse nel corso della giornata su vari organi di stampa britannici, tra cui "The Times" e "The Independent". John Gummer, presidente del comitato sui cambiamenti climatici, ha affermato che la scelta del governo è "assolutamente indifendibile". Alok Sharma, che è stato presidente della conferenza sul clima Cop26 a Glasgow lo scorso anno, ha affermato che l'approvazione delle attività nella miniera di Whitehaven rischia di danneggiare la reputazione internazionale del Regno Unito. Anche i politici dell'opposizione, gli scienziati, gli ambientalisti e persino il consigliere del governo hanno condannato la decisione di dare il via libera alla Woodhouse Colliery. (Rel)