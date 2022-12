Governo: Mantovano, solidarietà e sussidiarietà principi che muovo azione Meloni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel suo rapporto 2022 il Censis ha descritto l'Italia evocando la categoria della malinconia. Non abbiamo ragione di farci prendere dal virus della malinconia perché la storia del nostro popolo è una storia di speranza, non di arrendevolezza. Da qui, come popolo e Istituzioni, bisogna partire per invertire la rotta. Come popolo facendo un lavoro culturale che faccia riscoprire, almeno in parte, quella 'eccezione italiana' descritta da San Giovanni Paolo II e che ha permesso ai nostri nonni di ricostruire la Nazione nel Dopoguerra e arrivare al boom, anche demografico, degli anni sessanta. Come Istituzioni non rassegnandosi a che tutto proceda stancamente come è stato finora, ma che sia possibile migliorare la realtà", ha aggiunto Mantovano. (Rin)