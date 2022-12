Terrorismo: ministro Esteri Algeria invoca azione africana di contrasto comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell'Algeria, Ramtane Lamamra, ha chiesto oggi il rafforzamento dell'azione africana comune per combattere il fenomeno del terrorismo. Durante i lavori della nona conferenza di alto livello sulla pace e la sicurezza in Africa, in corso a Orano, il capo della diplomazia algerina ha evidenziato l'esistenza di un consenso africano sul concetto di terrorismo come "minaccia esistenziale per la sicurezza del continente, per i suoi sforzi di sviluppo e per il tessuto sociale dei suoi Paesi". Il titolare della diplomazia ha indicato che "l'Africa ha un'esperienza pionieristica nella lotta contro il terrorismo e molto lavoro può ancora essere fatto in questo settore". A questo proposito, il ministro ha detto che la lotta contro il terrorismo è una questione centrale che può fare la differenza nell'agenda globale della lotta contro questo fenomeno. Lamamra ha aggiunto: "E' necessario organizzare una risposta coordinata per eliminare congiuntamente il terrorismo usando una serie di strumenti e meccanismi coordinati e legittimi". Tra questi strumenti, il ministro ha citato il sistema africano di pace e sicurezza, "unico sulla scena mondiale, che deve consentire ai decisori africani di unire le loro forze nella lotta contro il terrorismo e di alleggerire il peso di responsabilità sul singolo”. (Ala)