Perù: presidente Messico Lopez Obrador, Castillo mi ha chiamato per avere asilo politico

- L’ex presidente del Perù, Pedro Castillo, ha chiamato il presidente Messico, Manuel Lopez Obrador, per chiedere asilo politico prima di essere arrestato per il suo tentativo di sciogliere il Congresso, che si riuniva per votare la terza mozione di impeachment nei suoi confronti, e instituire un governo di emergenza convocando elezioni anticipate. Lo ha confermato lo stesso Lopez Obrador parlando in conferenza stampa. "Ha chiamato per farmi sapere che stava andando in ambasciata - ma sicuramente il suo telefono era già stato intercettato - e che avrebbe chiesto asilo e se gli avessero aperto la porta”, ha detto il presidente messicano. "Ho cercato (il ministro degli Esteri) Marcelo Ebrard e l'ho informato. Gli ho detto di parlare con l'ambasciatore e di aprire la porta dell'ambasciata, in linea con la nostra tradizione di asilo", ha aggiunto. (Mec)