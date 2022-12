Turchia: Autorità marittima chiarisce su code petroliere Bosforo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Autorità marittima turca ha annunciato oggi che serve del tempo per controllare i documenti delle petroliere che transitano lungo il Bosforo e continuerà a bloccare le navi "senza l'adeguata lettera di assicurazione". Le procedure di controllo hanno provocato code lungo il transito da Istanbul verso il Mar Mediterraneo. Secondo le autorità turche, attualmente sono 19 le petroliere in attesa di transitare lungo il canale. Proseguono, intanto, i colloqui tra funzionari occidentali e turchi sulle mosse da intraprendere per sbloccare le code delle petroliere, dopo che sono state introdotte nuove restrizioni alle esportazioni di petrolio russo. (Tua)