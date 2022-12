Energia: Shell ha richiesto prestiti di 1,3 miliardi di euro dalla casa madre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Shell Energy Retail, la divisione della multinazionale che si occupa della fornitura di energia in Regno Unito, è stata costretta a cercare prestiti per quasi 1,2 miliardi di sterline (circa 1,3 miliardi di euro) dalla sua società madre dall'inizio dell'anno. Come riporta il quotidiano "Financial Times", tale fatto evidenzia come il mercato dell'approvvigionamento energetico del Regno Unito rimanga fragile e come anche i principali attori del settore dell'energia siano soggetti a una dura pressione finanziaria. Shell Energy Retail, che rifornisce 1,4 milioni di famiglie, ha reso noto di aver ricevuto iniezioni di capitale da altre filiali Shell per 20 milioni di sterline (oltre 23 milioni di euro) il 14 febbraio e 177 milioni di sterline (oltre 135 milioni di euro) il 25 marzo. La divisione di fornitura, inoltre, ha concordato un ulteriore contributo di capitale di 288 milioni di sterline (oltre 334 milioni di euro) da un'altra componente del gruppo Shell per il 2023. (Rel)