© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo piena solidarietà alle forze dell'ordine impegnate in Val Susa e oggetto dell'ennesima, ingiustificabile, aggressione. Accelerare nella realizzazione dell'opera, che oggi sul fronte francese ha compiuto un nuovo passo in avanti, è la migliore risposta ai violenti del 'no'". Lo afferma in una nota Augusta Montaruli, sottosegretario al Mur e deputato di Fd'I. (Rin)