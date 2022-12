Ue: Pichetto, bene apertura commissario Sinkevicius su riciclo Imballaggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'apertura del Commissario europeo per l'Ambiente rispetto al regolamento sui rifiuti da imballaggi è apprezzabile. Lo dichiara il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto. "Dopo il dialogo già avviato personalmente con lo stesso Sinkevicius - spiega - ho avuto modo, e continuerò a farlo, di rappresentare Bruxelles, con dati tecnici, le nostre posizioni mirate a garantire il raggiungimento degli obiettivi di recupero di materia e di decarbonizzazione attraverso lo sviluppo dell’economia circolare, settore in cui l'Italia è all'avanguardia in Europa". "L'auspicio - conclude Pichetto - è che le istanze del governo italiano siano accolte, a salvaguardia anche di milioni di aziende e lavoratori".(Rin)