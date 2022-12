Schengen: Baerbock, blocco ingresso Romania e Bulgaria "brutta giornata" per l'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il blocco all’ingresso di Romania e Bulgaria nell'area Schengen a seguito del parere negativo dall'Austria è una "brutta giornata per l'Europa". Lo ha affermato la ministra degli Esteri della Germania Annalena Baerbock nel corso di una conferenza stampa a Dublino. "Fino all'ultimo minuto abbiamo lottato per garantire che la Bulgaria e la Romania fossero accettate nell'area Schengen", ha detto Baerbock. "Penso che questo esito sia più che sbagliato in termini europei ma anche geopolitici", ha detto. "Invece di essere orgogliosi di aver realizzato una buona e forte giornata per l'Europa, dobbiamo affermare che questa è una brutta giornata per l'Europa", ha detto Baerbock. (Geb)