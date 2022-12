Nato: ministro Esteri finlandese, da Turchia ancora nessuna data su ratifica protocollo adesione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Molte delle preoccupazioni della Turchia in merito all'adesione di Finlandia e Svezia alla Nato sono state chiarite ma manca una data precisa per la ratifica del protocollo di adesione. Lo ha detto il ministro degli Esteri finlandese Pekka Haavisto in una conferenza stampa con gli omologhi di Svezia e Stati Uniti a Washington. "Quello che ci manca ancora è una data chiara, un piano chiaro da parte del Parlamento turco per affrontare questo problema", ha detto il ministro degli Esteri. "Sappiamo che la Turchia andrà alle elezioni, ovviamente la nostra speranza è che giunta una decisione dalla Turchia il prima possibile". (Was)