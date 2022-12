Spagna: primo sciopero della storia dei dipendenti dell'Ispettorato del lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dipendenti dell'Ispettorato del lavoro spagnolo hanno indetto il primo sciopero della storia per tutto il personale dell'agenzia. Come riferisce il quotidiano “La Razon”, i lavoratori dell’Ispettorato protestano contro il governo e, nello specifico, contro le ministre del Lavoro, Yolanda Díaz, e delle Finanze e della Funzione Pubblica, Maria Jesus Montero, indicate come “dirette responsabili della situazione straziante che l'Ispettorato sta vivendo e che si rifiutano di risolvere”. “Siamo stanchi di bugie e infrazioni”, hanno riferito a “La Razon” fonti della piattaforma sindacale – composta dalla maggioranza delle organizzazioni dei lavoratori, Cc Oo, Usess, Sitss, Sislass e CIG –, secondo cu si terranno tre giorni di sciopero a partire dal mese corrente. Altre quattro sigle sindacali hanno deciso di "aspettare sino alla fine dell'anno per dare (alle ministre) l'ultima possibilità di mantenere le loro promesse" e la loro intenzione è di unirsi alle mobilitazioni "qualora la situazione non dovesse cambiare". (Spm)