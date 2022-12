Turchia-Finlandia: ministro Difesa Akar riceve omologo Kaikkonen, focus su lotta al terrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa della Turchia, Hulusi Akar, ha incontrato oggi l'omologo della Finlandia, Antti Kaikkonen, ad Ankara. "Ci aspettiamo che tutti i nostri alleati, in particolare la Finlandia, sostengano e contribuiscano alla lotta della Turchia contro il terrorismo e agli sforzi di modernizzazione delle forze armate turche", ha detto in una conferenza stampa congiunta con il ministro finlandese nella capitale. Nei giorni scorsi, il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, ha affermato: “Ci aspettiamo che la Finlandia annunci la fine dell'embargo sulle armi contro la Turchia". La Svezia e la Finlandia hanno fatto domanda per unirsi alla Nato dopo l'invasione russa dell'Ucraina all'inizio di quest'anno. Tuttavia Ankara accusa Finlandia e Svezia di aver fornito un rifugio sicuro al Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk). I tre Paesi hanno firmato un memorandum trilaterale di comprensione durante il vertice di Madrid della Nato a fine giugno. (Tua)