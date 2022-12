Vaticano: Papa affida i bambini all'Immacolata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella sua preghiera all'Immacolata, Papa Francesco ha affidato alla Madonna i più piccoli: "Ti porto i sorrisi dei bambini, che imparano il tuo nome davanti a una tua immagine, in braccio alle mamme e alle nonne, e cominciano a conoscere che hanno anche una Mamma in Cielo – la preghiera di Francesco - e quando, nella vita, capita che quei sorrisi lasciano il posto alle lacrime, com'è importante averti conosciuta, avere avuto in dono la tua maternità! Ti porto la gratitudine degli anziani e dei vecchi: un grazie che fa tutt'uno con la loro vita, tessuto di ricordi, di gioie e dolori, di traguardi che loro sanno bene di aver raggiunto con il tuo aiuto, tenendo la loro mano nella tua". (Civ)