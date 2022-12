Vaticano: Papa, prego l'Immacolata di sostenere le famiglie e i sogni dei ragazzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco rivolgendosi in preghiera all'Immacolata a Piazza di Spagna, ha ricorda gli affanni delle famiglie e le preoccupazioni dei ragazzi: "Ti porto le preoccupazioni delle famiglie, dei padri e delle madri che spesso fanno fatica a far quadrare i bilanci di casa, e affrontano giorno per giorno piccole e grandi sfide per andare avanti – la preghiera del Pontefice -, in particolare ti affido le giovani coppie, perché guardando a te e a San Giuseppe vadano incontro alla vita con coraggio confidando nella Provvidenza di Dio. Ti porto i sogni e le ansie dei giovani, aperti al futuro ma frenati da una cultura ricca di cose e povera di valori, satura di informazioni e carente nell'educare, suadente nell'illudere e spietata nel deludere. Ti raccomando specialmente i ragazzi che più hanno risentito della pandemia, perché piano piano riprendano a scuotere e spiegare le loro ali e ritrovino il gusto di volare in alto". (Civ)