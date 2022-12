Tunisia: delegazione Usa incontra presidente Saied, sostegno a governo democratico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione degli Stati Uniti composta dal coordinatore della Casa Bianca per il Medio Oriente e il Nord Africa, Brett McGurk, e dal direttore del dipartimento Nord Africa presso il Consiglio di sicurezza nazionale, Jeremy Berndt, oltre alla vice segretaria di Stato Usa per gli affari del Vicino Oriente, Yael Lambert, ha espresso ieri, durante incontro con il presidente tunisino Kais Saied, sostegno alle aspirazioni del popolo per un governo democratico, trasparente e responsabile in vista delle elezioni legislative del 17 dicembre. Lo ha riferito l'ambasciata degli Stati Uniti a Tunisi, in un comunicato pubblicato oggi su Facebook. Durante gli incontri con le autorità di Tunisi, la delegazione ha sottolineato "il partenariato bilaterale di lunga data tra Stati Uniti e Tunisia e le opportunità per rafforzarlo nel corso del prossimo anno, anche nei settori della sicurezza bilaterale e della cooperazione nella lotta al terrorismo". La delegazione ha inoltre ribadito "il continuo sostegno degli Stati Uniti per migliorare il clima degli investimenti in Tunisia, tra cui il contributo all'iniziativa di partenariato per le infrastrutture e gli investimenti globali, e il suo continuo sostegno al rafforzamento del programma della rete di sicurezza sociale e alle riforme fondamentali per migliorare la stabilità economica e aumentare le opportunità economiche per la popolazione Tunisina". Le parti hanno accolto con favore il prossimo vertice dei leader di Stati Uniti e Africa e la visita del presidente Kais Saied a Washington. (Tut)