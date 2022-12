Migranti: Egitto, ministero Esteri mette in guardia cittadini su viaggi illegali in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri dell'Egitto ha emesso un avviso rivolto ai cittadini egiziani che cercano di lasciare il Paese irregolarmente. "Si è notato negli ultimi tempi che alcune società ed enti irresponsabili hanno sfruttato il desiderio di alcuni cittadini di lavorare nei Paesi europei, facilitando il loro viaggio illegale verso Paesi di transito all'interno dell'Europa ed esponendoli a dure condizioni di sicurezza e umanitarie, con l'illusione di agevolare il loro trasferimento in altri Stati europei", si legge in una dichiarazione della diplomazia del Cairo. "Il ministero degli Esteri invita i cittadini ad evitare di trattare con tali soggetti per non essere soggetti a responsabilità giudiziaria da parte delle autorità di Paesi esteri prima del rimpatrio e ad informarsi sulle modalità ufficiali per recarsi in vari Paesi, comunicando con i consolati", prosegue la nota. La diplomazia ha invitato gli egiziani a denunciare le persone che hanno organizzato il loro espatrio illegale al fine di perseguirli legalmente. La dichiarazione egiziana giunge a una settimana dalla visita a Roma del il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry. Secondo i dati del cruscotto statistico del Viminale aggiornati al 7 dicembre, dall'inizio dell'anno 20.041 migranti hanno dichiarato di avere la cittadinanza egiziana allo sbarco. L'Egitto risulta essere il primo Paese da cui i migranti dichiarano di arrivare dopo essere giunti in Italia, seguito da Tunisia (17.539), Bangladesh (14.099), Siria (8.140) e Afghanistan (6.809). (Cae)