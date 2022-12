Usa: Blinken, continueremo a lavorare per portare a casa anche Paul Whelan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti continueranno a lavorare per ottenere la liberazione del marine statunitense in congedo Paul Whelan, che si trova in stato di detenzione in Russia da quasi quattro anni. È quanto si legge in un comunicato del dipartimento di stato Usa sulla liberazione della cestista statunitense Brittney Griner, rilasciata oggi nell’ambito di uno scambio di prigionieri che ha coinvolto anche il trafficante internazionale di armi russo Viktor Bout. “Mentre celebriamo il rilascio di Brittney, Paul Whelan e la sua famiglia continuano a soffrire inutilmente. Nonostante i nostri incessanti sforzi, il governo russo non è ancora disposto a porre fine alla sua ingiusta detenzione”, ha dichiarato il segretario di stato Antony Blinken. “Vorrei con tutto il cuore che potessimo portare Paul a casa oggi sullo stesso aereo con Brittney. Tuttavia, non fermeremo i nostri sforzi per riportare Paul e tutti gli altri cittadini statunitensi tenuti in ostaggio o ingiustamente detenuti all'estero a casa dai loro cari a cui appartengono”. Whelan è stato condannato in Russia per accuse di spionaggio che gli Stati Uniti hanno definito false. (Was)