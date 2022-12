Schengen: Rakusan, ingresso Romania e Bulgaria nelle priorità prossimo semestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Supporteremo l'inserimento dell'allargamento Schengen per Romania e Bulgaria fra le priorità del prossimo semestre di presidenza del Consiglio Ue. Lo ha detto Vit Rakusan, ministro dell'Interno della Repubblica Ceca, in un punto stampa a Bruxelles. "Saremo molto favorevoli a che questa priorità, cioè l'allargamento di Schengen per la Bulgaria e la Romania, sia una priorità per la prossima presidenza svedese", ha detto. "È davvero un nostro grande interesse e, ancora una volta, voglio ringraziare Bulgaria e Romania per la perfetta collaborazione", ha aggiunto. "Sono davvero molto dispiaciuto che non abbiamo ottenuto questo tipo di risultato. Era un grande desiderio della presidenza ceca", ha concluso. (Beb)