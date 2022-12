Schengen: ministro bulgaro Demerdzhiev, pronti a continuare dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è ancora possibilità di dimostrare la capacità di difendere le frontiere esterne dell'Unione europea. Lo ha detto Ivan Demerdzhiev, ministro dell'Interno della Bulgaria, in un punto stampa al Consiglio Affari interni di Bruxelles. Demerdzhiev ha parlato dopo che i ministri degli interni Ue hanno negato l'accesso in area Schengen alla Bulgaria, con l'obiezione di Austria e Paesi Bassi. "Abbiamo ricevuto il pieno supporto della Commissione, della presidenza ceca e di 25 Stati membri. Due stati hanno espresso delle riserve, ma non abbiamo ricevuto particolari preoccupazioni legate a Schengen", ha detto. "Ho chiaramente espresso il fatto che la Bulgaria è pronta a continuare le discussione e il dialogo costruttivo. Il nostro obiettivo rimane lo stesso, nonostante la delusione che abbiamo ricevuto da due Stati membri, siamo pronti ad andare avanti con fermezza e decisione", ha aggiunto. Il ministro bulgaro ha spiegato l'importanza di mostrare la capacità della sua nazione di garantire la sicurezza delle frontiere esterne dell'Ue. "Crediamo che le opportunità in questa direzione non siano finite. Siamo aperti e pronti a fare il necessario per convincere i nostri partner", ha proseguito. "Abbiamo ricevuto più comprensione e proposte costruttive che obiezioni. Siamo intenzionati a rispondere nella stessa maniera in questa fase", ha concluso. (Beb)