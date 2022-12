Iran: D'Elia (Pd), ho firmato petizione per Fahimeh Karimi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho firmato la petizione proposta da 'La Stampa' per chiedere la decadenza delle accuse e l'immediata liberazione di Fahimeh Karimi, condanna a morte da un regime spietato". Lo scrive Cecilia D'Elia, senatrice del Partito Democratico e Portavoce nazionale della conferenza delle democratiche. "Il mondo - aggiunge - ha il dovere di prendere parte, schierarsi e reagire: per lei e per tutte le donne e le persone che in Iran stanno lottando per la libertà e la giustizia".(Rin)