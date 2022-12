Russia-Usa: Commissaria diritti umani di Mosca, scambio prigionieri "è un regalo di Natale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scambio del trafficante di armi russo Victor Bout e la cestista statunitense Brittney Griner può essere considerato "un regalo di Natale". Lo ha dichiarato la Commissaria per i diritti umani russa, Tatjana Moskalkova. "Penso che la sensazione di gioia travolga tutti coloro che hanno seguito il destino di questa persona assolutamente meravigliosa, che è stata vittima di insinuazioni americane", ha detto Moskalkova, ricordando che Bout ha trascorso più di 13 anni in reclusione "su una condanna illegale e ingiusta". "Vorrei parlargli personalmente per chiedergli delle condizioni di detenzione, del sistema di protezione dei diritti umani, se funziona nel sistema dei procedimenti giudiziari americani, e come è avvenuto lo scambio", ha aggiunto Moskalkova. (Rum)