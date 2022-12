Serbia: inaugurato a Belgrado Centro tecnologico azienda statunitense Rivian

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha assistito oggi a Belgrado all'inaugurazione del Centro tecnologico dell'azienda statunitense produttrice di veicoli da fuoristrada elettrici Rivian. Lo riporta la stampa locale. "Con questo evento Belgrado brilla sulla mappa dell'innovazione. Rivian è l'azienda più innovativa al mondo nel campo dei fuoristrada elettrici e la Serbia è l'unico Paese in Europa dove è arrivata". Il presidente serbo ha aggiunto che lo scambio di merci con gli Stati Uniti quest'anno sarà di "1,3-1,4 miliardi di dollari, con un aumento del 33-34 per cento rispetto al 2021". L'ambasciatore statunitense a Belgrado, Christopher Hill, anche lui presente all'inaugurazione si è detto "felice" di vedere una grande compagnia in Serbia e che questo "è un investimento per il futuro di questo Paese, il futuro delle giovani generazioni e un investimento nell'amicizia tra Stati Uniti e Serbia", ha sottolineato Hill. (Seb)