Legge Bilancio: Osnato (Fd'I), per Ue tetto contante a 10 mila euro, stop a banalità

- "Il Consiglio dell'Ue stabilisce un limite al contante a 10 mila euro, molto distante dai mille di Monti, dai 3 mila di Renzi e dai 2 mila di Draghi, ma assolutamente in linea con le idee del centrodestra italiano. Vengono smentiti ancora una volta coloro che dipingono il governo Meloni e la sua maggioranza come un'accozzaglia di anti europeisti che favoriscono l'evasione fiscale, considerato che il governo addirittura ha proposto un limite più restrittivo di 5 mila". Lo afferma Marco Osnato, deputato di Fratelli d'Italia e presidente della commissione Bilancio della Camera che aggiunge: "Aspettiamo che finalmente si possa discutere di misure utili agli Italiani e non di banalità ad uso dei partiti di opposizione e dei mass media a loro collaterali!". (Rin)