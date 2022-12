Russia: Gazprom pagherà 76 miliardi di euro di tasse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo statale per l'energia russo Gazprom alla fine di quest'anno pagherà le tasse per un importo superiore a 5 mila milioni di rubli (76 miliardi di euro). Lo ha riferito il capo del dipartimento di Gazprom, Karen Oganian, a margine di un forum fiscale in corso a San Pietroburgo. "In generale, il gruppo Gazprom alla fine del 2022 pagherà oltre 5 mila miliardi di rubli di tasse nei bilanci di tutti i livelli. Di conseguenza, alla fine del 2022, Gazprom diventerà il più grande contribuente del Paese", ha spiegato Oganian, aggiungendo che la società fornirà un quinto delle entrate fiscali al bilancio di San Pietroburgo. (Rum)