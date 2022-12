Croazia: premier Plenkovic, principali beneficiari ingresso Schengen cittadini ed economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A beneficiare maggiormente dell'ingresso della Croazia nell'area Schengen saranno i cittadini e l'economia. Lo ha dichiarato il premier croato Andrej Plenkovic su Twitter alla notizia che il Consiglio Giustizia e Affari interni di Bruxelles ha votato oggi unanimemente a favore dell'entrata di Zagabria nello spazio europeo senza controlli alle frontiere. Lo riporta l'emittente "N1". "Posso solo ringraziare tutti coloro che hanno guidato il processo di adesione, dalla polizia di frontiera al governo. Tutti hanno contribuito molto a questo successo, un grande successo", ha dal canto suo affermato poco dopo il ministro dell'Interno croato Davor Bozinovic. "Entriamo in Schengen in un momento in cui pochi Paesi erano pronti a parlare di allargamento ma attraverso un lavoro persistente abbiamo portato gli Stati membri al punto di non poterci dire di no. La Croazia ha dimostrato di essere un membro legittimo dell'Ue e di essere in grado, anche se non siamo un Paese grande, di soddisfare tutte le condizioni", ha continuato il ministro. (segue) (Seb)