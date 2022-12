Croazia: premier Plenkovic, principali beneficiari ingresso Schengen cittadini ed economia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono certo che accettando la Croazia l'Ue avrà molto da guadagnare. Questo darà anche una spinta all'economia croata", ha sottolineato Bozinovic. "L'ingresso della Croazia nell'area Schengen darà un ulteriore impulso alla crescita del turismo e alla competitività del settore, poiché rafforzerà sicuramente l'interesse per le offerte turistiche del nostro Paese", ha dichiarato in una nota l'Associazione turistica croata (Hut). La Croazia diventa il 27mo membro dell'area Schengen e tra meno di un mese, dal primo gennaio 2023, saranno aboliti nel Paese i controlli alle frontiere terrestri e marittime, e in primavera, il 26 marzo 2023, negli aeroporti. (Seb)