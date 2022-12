Irlanda del Nord: parlamentari subiranno tagli a salari di oltre 16 mila euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I 90 membri dello Stormont, il parlamento dell'Irlanda del Nord, subiranno una riduzione degli stipendi di oltre 14 mila sterline (circa 16.240 euro) dal primo gennaio. Lo ha affermato il sottosegretario per l'Irlanda del Nord del governo britannico, Chris Heaton-Harris. Ulteriori tagli potrebbero arrivare se lo stallo politico in corso da mesi a Belfast dovesse proseguire. Come riporta l'emittente televisiva "Bbc", i membri dell'Assemblea dell'Irlanda del Nord non governano da dieci mesi, cioè da quando il Partito democratico unionista (Dup) ha lasciato l'esecutivo per protestare contro il Protocollo dell'Irlanda del Nord. Gli unionisti sostengono che l'accordo commerciale post Brexit mina la posizione dell'Irlanda del Nord nel Regno Unito. (Rel)