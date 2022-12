© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della maggioranza democratica al Senato degli Stati Uniti, Chuck Schumer, è stato rieletto per un secondo mandato. Secondo quanto riferisce la “Cnn” si è deciso di mantenere inalterata la maggior parte del gruppo dirigente esistente, sulla scia di un'elezione di metà mandato migliore del previsto per i Democratici. (Was)