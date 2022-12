Agroalimentare: Cirielli, "bene Europa su vino e salute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La notizia che la Commissione europea ha escluso il vino, i salumi e le carni rosse dall'elenco dei prodotti dannosi per la salute è un elemento che ridà fiducia a un settore trainante dell'economia italiana, in ripresa dopo lo tsunami Covid-19 che aveva messo in grande difficoltà soprattutto le piccole cantine che afferiscono al segmento commerciale della ristorazione". Lo ha dichiarato l'on. Edmondo Cirielli, viceministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale. "La decisione della Commissione europea, sostenuta dal ministro Lollobrigida, che a tutela del made in Italy potrà riconfermare i programmi di promozione internazionale anche per il 2023, favorirà una politica di espansione del mercato del vino italiano soprattutto nei paesi terzi dove le sedi diplomatiche e le istituzioni governative potranno dare un concreto supporto", precisa Cirielli. "Sarà necessario infine porre l'attenzione sulle prossime valutazioni dell'Oms, attraverso accurati rapporti di ricerca scientifica, per impedire che, per favorire altre bevande prodotte altrove, il moderato consumo di vino possa essere considerato non in linea con le buone pratiche salutistiche", conclude il viceministro.(Res)