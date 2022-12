Serbia-Italia: seminario dedicato a mobilità sostenibile, esposta auto solare Emilia 4

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata d'Italia a Belgrado ha realizzato oggi un seminario dedicato alla mobilità sostenibile nel corso del quale è stata esposta l'auto solare da competizione Emilia 4 St, di proprietà dell'Università di Bologna e vincitrice di numerose competizioni internazionali, prodotta grazie alla collaborazione scientifica tra l'Italia e la Serbia. Secondo quanto riporta il comunicato della rappresentanza diplomatica, l'evento è stato realizzato in collaborazione con l'Università delle arti di Belgrado, che ha curato il design creativo della vettura, e la vettura resterà esposta al pubblico fino al 18 dicembre presso il Museo della scienza e della tecnologia della capitale serba. Durante l'evento, a cui hanno partecipato il professor Giangiacomo Minak (responsabile del progetto Onda solare dell'Università di Bologna) e il professor Marko Lukovic (professore associato dell'Università delle arti di Belgrado), è stato presentato il design del nuovo modello Emilia 5, che dovrebbe presto vedere la luce. "Emilia 4 è una storia di successo", ha dichiarato l'ambasciatore d'Italia a Belgrado, Luca Gori, e "racconta i risultati che può raggiungere la collaborazione scientifica tra Italia e Serbia". Un partenariato", ha aggiunto Gori, "che vogliamo sviluppare ulteriormente anche in ambito economico, puntando sui settori ad alto contenuto tecnologico come la mobilità sostenibile". (Seb)