Roma: Pedica (+Eu), problema inquinamento si risolve potenziando trasporti pubblici

- Il segretario del Lazio di Più Europa, Stefano Pedica, in una nota, dichiara: "Il livello dello smog a Roma è sempre più preoccupante e non c'è pioggia o domenica ecologica che riescano a risolvere il problema. È fondamentale - sottolinea il segretario del Lazio di Più Europa - ridurre l'uso delle auto in città e perciò bisogna incentivare l'utilizzo dei mezzi pubblici. Non basta rendere gratuiti bus e metro per pochi giorni, bisogna potenziare il trasporto pubblico. Se i mezzi pubblici non passano mai, si rompono o vanno a fuoco i cittadini sono costretti a usare le auto. Gualtieri deve far fare un salto di qualità alla Capitale, migliorando tutti i servizi pubblici", conclude Pedica. (Com)