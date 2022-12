© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un palestinese è stato ucciso a colpi di arma da fuoco dalle forze israeliane vicino al villaggio di Aboud, a nord di Ramallah, in Cisgiordania, che in precedenza ha lanciato pietre e flaconi di vernice contro le auto in transito sulla Route 465. Lo riferisce il ministero della Salute palestinese, secondo cui altre due persone sono rimaste ferite e sono in condizioni stabili. (Res)