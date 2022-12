Difesa: Rauti, “ritrovare nella trama della storia il filo nostra democrazia e libertà” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’Italia, nel sostenere fermamente l’integrità territoriale, la sovranità nazionale, l’indipendenza e la libertà di ogni Stato, ribadisce il suo impegno ad assistere il popolo ucraino anche sotto il profilo umanitario, della ricostruzione e del ritorno, speriamo presto, alla normalità”, ha sottolineato Rauti, “Tutti vogliamo che la guerra finisca. Ed è per questo che il Parlamento e il Governo italiano sono impegnati con la massima determinazione ai tavoli internazionali, al fianco dell’Alleanza atlantica e dell’Unione europea, in un’azione comune che porti ad un negoziato di pace. Una pace giusta e non una resa incondizionata”. Rauti conclude dicendo: “La Difesa, unita dal sacro giuramento di difendere e servire il nostro Paese, non farà mai mancare il contributo necessario ad affrontare e vincere le sfide di oggi e di domani, con la stessa identica determinazione con cui ha affrontato quelle del passato”. (Res)