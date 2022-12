Pnrr: Gentiloni, impegno governo su rispetto tempi e obiettivi è molto serio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Penso sempre che bisogna dare un messaggio di fiducia. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, rispondendo ai giornalisti in merito alle preoccupazioni sullo stato di avanzamento del Pnrr italiano, nel corso di un punto stampa a Bruxelles. "Ho potuto constatare, dai contatti avuti con il governo italiano e la presidente del Consiglio e con vari ministri, che l'impegno a rispettare obiettivi e scadenze è molto serio", ha detto. "Sappiamo che il governo precedente ha rispettato tutti gli obiettivi e abbiamo fiducia che questo continui a essere fatto anche da parte dell'attuale governo", ha aggiunto. "Sono certo che i contatti di ieri fra la presidente della Commissione Ue e le autorità italiane, in particolare il presidente della Repubblica, siano andati in questa direzione", ha concluso. (Beb)