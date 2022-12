Usa: Biden ha parlato con cestista Brittney Griner, "sta tornando a casa"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha parlato con Brittney Griner, la cestista statunitense detenuta per mesi nelle carceri russe con l'accusa di detenzione di stupefacenti e rilasciata oggi nell'ambito di uno scambio di prigionieri che ha coinvolto anche il trafficante internazionale di armi russo Viktor Bout. “Pochi istanti fa ho parlato con Brittney Griner. È al sicuro. È su un aereo. Sta tornando a casa”, ha scritto Biden in un tweet. (segue) (Was)