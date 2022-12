Libano: direttore aviazione civile smentisce trasferimento armi con compagnia iraniana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore generale dell'aviazione civile libanese, Fadi al Hassan, ha smentiamo le notizie sul presunto uso da parte dei Guardiani della rivoluzione iraniana dei voli della compagnia aerea iraniana Meraj per trasferire armi e materiale sensibile al movimento sciita filo-iraniano, Hezbollah. In un'intervista rilasciata all'emittente libanese "Al Jadeed", Al Hassan ha affermato: "Questo rapporto è privo di fondamento e la compagnia aerea, che ha operato il suo primo volo verso l'aeroporto internazionale di Beirut il 14 novembre, soddisfa tutti i requisiti di sicurezza". In precedenza, l'emittente saudita "Al Hadath" ha citato una fonte, secondo cui i voli della compagnia aerea iraniana Meraj Airlines, legata ai pasdaran, diretti all'aeroporto di Beirut potrebbero trasportare armi e attrezzature sensibili al movimento sciita filo-iraniano, Hezbollah. Lo scorso maggio, Israele ha messo in guardia sull'utilizzo dell'aeroporto di Beirut come scalo per il contrabbando di armi dall'Iran al Libano. Israele ha accusato Hezbollah di trasportare armi dall'Iran al Libano tramite "voli civili" atterrati presso l'aeroporto internazionale di Damasco. (Lib)