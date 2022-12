© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge di bilancio è sempre un appuntamento importante, in particolare in situazioni in cui c'è da avere grandi attenzione. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, in un punto stampa alla Commissione europea di Bruxelles. "Non credo che la Commissione europea debba lanciare allarmi. Stiamo esaminando le proposte e adotteremo un opinione nella prossima settimana", ha detto. (Beb)